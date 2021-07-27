ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet sevinci
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ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet sevinci

ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet sevinci
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 27. dönem mezunlarını verdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 27. dönem mezunlarını verdi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Marianne Molu Amfi'de düzenlenen mezuniyet törenine, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Unur ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Unur, fakülteleri hakkında bilgi verdi. Rektör Çalış ise mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Spor bilimleri fakültesinin sahip olduğu tesisler ve alanında uzman hocalarıyla Türkiye'nin saygın fakülteleri arasında yer aldığını belirten Çalış, "Üniversitemiz spor aktivitelerinde de önemli görev üstlenmektedir. Hayatımızda önemli bir yeri olan sporun yaygınlaştırılması ve özendirilmesi için buradan mezun olan siz değerli sporcu öğrencilerimize büyük görev düşmektedir. Alanlarında uzmanlaşmış birer antrenör, birer eğitimci veya birer spor yöneticisi olarak eğitim verirken, çalışmaktan, doğruluktan, dürüstlükten ve ahlaktan hiçbir zaman taviz vermeyeceğinize inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 2020-2021 eğitim-öğretim yılı dönem birincisi Esra Pınarbaşı mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Mezun olan 306 öğrenciye diplomalarının verilmesinin ardından tören sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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