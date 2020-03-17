ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: "Çanakkale, birliğimizi tüm dünyaya gösteren en şanlı... Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' sebebiyle bir mesaj yayımladı.



18 Mart Çanakkale Zaferi'nin önemine dikkat çeken Rektör Çalış, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Milletimizin kahramanlık destanı ile dolu tarihinde dünyaya damga vuran en önemli zaferlerinden biriside 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'dir. Bundan 105 yıl önce kazanılan bu zafer "Çanakkale Geçilmez" ilkesi ile tarihimize şanlı bir zafer olarak yazılmıştır. Tarihimiz boyunca olduğu gibi Çanakkale Zaferinde de genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle herkesin, tüm olumsuzluklara rağmen cephelerde kendini siper etmesi göstermiştir ki, asil Türk Milleti var oluşundan bu güne kadar her zaman vatanı için birlik beraberlik içerinde olmuş ve bağımsızlığı için canını seve seve vermeye tereddüt etmemiştir.18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, Türk Milleti olarak birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösteren en büyük en şanlı zaferlerimizden birisidir. Bu vesileyle, bu topraklar için can veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA