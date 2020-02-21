ERÜ Rektörü Çalış, uluslararası öğretim üyeleri ile buluştu

21.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:06

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı tarafından üniversitede görevli uluslararası öğretim üyeleri ile tanışma toplantısı düzenlendi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genom ve Kök Hücre Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya katılan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, uluslararası öğretim üyelerinin talep ve isteklerini dinledi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Dış İlişkiler Ofisi Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sümer Horuz, amaçlarının uluslararası öğretim üyeleri ile tanışıp taleplerini dinlemek olduğunu belirtti.

Araştırma üniversiteleri için uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi sayısının önemli olduğunu ifade eden Rektör Çalış ise üniversitenin çıtasını yükseltmeye çabaladıklarını aktardı.

Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi sayısını artırmak istediklerini anlatan Çalış, "Tabii ki kaliteli öğretim üyeleri ile artırmak istiyoruz. YÖK'e göre artık yurt dışından bir öğretim üyesi gelecek ise bu en azından doktora yapmış ve kendini kanıtlamış bir öğretim üyesi olmalı. Bu bağlamda, diğer bir amacımız da özellikle fen, teknoloji ve sağlık alanında da kaliteli uluslararası öğretim üyelerini üniversitemize kazandırmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Genom ve Kök Hücre Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul da katıldı.

Kaynak: AA