ERÜ Rektörü Çalış'tan kan bağışı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, kan bağışında bulundu.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Çalış, farkındalık oluşturmak amacıyla ERÜ Kan Merkezi'ne kan bağışında bulundu.

Rektör Çalış, kan bağışının önemine dikkat çekerek, ERÜ akademik ve idari personeli başta olmak üzere tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Bir ünite kan bağışının insan hayatını kurtarmak için büyük önem arz ettiğini belirten Rektör Çalış, belirli aralıklar ile kan bağışında bulunmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan