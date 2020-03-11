ERÜ Rektörü Çalış'tan İstiklal Marşı'nın Kabulünün 99. Yıldönümü Mesajı
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ERÜ Rektörü Çalış'tan İstiklal Marşı'nın Kabulünün 99. Yıldönümü Mesajı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:01
ERÜ Rektörü Çalış'tan İstiklal Marşı'nın Kabulünün 99. Yıldönümü Mesajı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Rektör Çalış, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"İstiklal Marşı'mızın 'Milli Marş' olarak kabul edilişinin 99. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. İstiklalimizin sembolü olan Milli Marşımız, Aziz Milletimizin bağımsızlığını ve millet olarak kenetlenme duygularını perçinleyen eşsiz bir şaheserdir. Ülkemizi parçalamaya çalışan hain güçlere, her zaman meydanlarda tek yürek olarak hep bir ağızdan seslendiğimiz, İstiklal Marşımız, bağımsızlık ve özgürlüğümüzü ölümsüzleştiren ve başta gençlerimiz olmak üzere hepimizin ufkunu kapsayıcı asil bir değerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, vatanımız için canını feda eden tüm şehitlerimizin Ruhları şad ve mekanları cennet olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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