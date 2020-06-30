ERÜ Rektörü Çalış'tan, Başhekim Taşdemir'e hayırlı olsun ziyareti Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, göreve yeni atanan Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Haluk Kutay Taşdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, göreve yeni atanan Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Haluk Kutay Taşdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Çalış, Başhekim Prof. Dr. Taşdemir'i yeni görevinde başarı diledi.

Başhekim Prof. Dr. Taşdemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Rektör Çalış'a teşekkür etti.

Ziyarete, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Genel Sekreter Murat Yenisu ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız da eşlik etti.

Kaynak: AA