ERÜ Rektörü Çalış, Öğrencilerin Çay Davetini Kırmadı

23.09.2019 18:01

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin sosyal medya üzerinden çay davetlerini kırmadı ve öğle arası öğrencilerle buluşarak isteklerini dinledi.



İlahiyat Fakültesi bahçesinde gerçekleşen buluşmada Rektör Çalış, eğitim, araştırma ve öğrenci odaklı üniversitelerinin başarılarla her geçen yıl daha da büyüdüğüne dikkat çekti.



Rektör Çalış, "Göreve geldiğimiz gün sadece araştırma odaklı değil, öğrenci odaklı bir üniversite olacağımızı da söylemiştik. Bunu da gerçekleştirdiğimizi ifade edebiliriz. Öğrenci memnuniyeti ve başarısı için, sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlere her türlü destek vermekteyiz. Öğrencilerimizin Teknofest'te olduğu gibi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri içerisinde olması bizleri memnun etmektedir" dedi.



Üniversitede öğrenci faaliyetleri ve sosyal etkinliklerin konuşulduğu çay davetinde öğrenciler, Rektör Çalış'a isteklerini iletti.



ERÜ Rektörü Çalış'a öğrencilerle buluşmasında İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt da eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA