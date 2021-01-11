ERÜ Rektörü Çalış: "(Kovid-19 aşısı) Ay sonuna Faz-2'ye başlamayı düşünüyoruz"
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ERÜ Rektörü Çalış: "(Kovid-19 aşısı) Ay sonuna Faz-2'ye başlamayı düşünüyoruz"

11.01.2021 12:54 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:01

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın açıklaması ERÜ Rektörü Çalış: "(Kovid-19 aşısı) Ay sonuna Faz-2'ye başlamayı düşünüyoruz" KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın açıklaması ERÜ Rektörü Çalış: "(Kovid-19 aşısı) Ay sonuna Faz-2'ye başlamayı düşünüyoruz"

KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ziyaret ettiği Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde, gazetecilerin soruları yanıtladı.

ERÜ Rektörü Çalış: '(Kovid-19 aşısı) Ay sonuna Faz-2'ye başlamayı düşünüyoruz'
ERÜ Rektörü Çalış: '(Kovid-19 aşısı) Ay sonuna Faz-2'ye başlamayı düşünüyoruz'
ERÜ Rektörü Çalış: '(Kovid-19 aşısı) Ay sonuna Faz-2'ye başlamayı düşünüyoruz'
ERÜ Rektörü Çalış: '(Kovid-19 aşısı) Ay sonuna Faz-2'ye başlamayı düşünüyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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