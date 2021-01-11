ERÜ Rektörü Çalış: "(Kovid-19 aşısı) Ay sonuna Faz-2'ye başlamayı düşünüyoruz"
11.01.2021 12:54 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:01
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın açıklaması ERÜ Rektörü Çalış: "(Kovid-19 aşısı) Ay sonuna Faz-2'ye başlamayı düşünüyoruz" KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın açıklaması ERÜ Rektörü Çalış: "(Kovid-19 aşısı) Ay sonuna Faz-2'ye başlamayı düşünüyoruz"
KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ziyaret ettiği Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde, gazetecilerin soruları yanıtladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin