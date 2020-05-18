ERÜ Rektörü Çalış'ın Kadir Gecesi Mesajı Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Kadir Gecesi'nin önemine dikkat çeken Rektör Çalış, mesajında şunları kaydetti; "On bir ayın sultanı Ramazan ayının son haftası olarak idrak ettiğimiz Kadir gecesi, Ramazan Bayramı'nın da müjdecisidir. Cenab-ı Allah tarafından Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) Kuran-ı Kerim'in vahyedilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olan bu gece gönüllerin huzur bulduğu, günahların bağışlandığı en önemli bir gecedir. Birlik, kardeşlik ve dayanışmanın en üst seviyelere ulaştığı Ramazan-ı Şerif'in son günlerine yaklaşırken, Kadir Gecesi'ne erişmenin de büyük huzurunu yaşamanın millet olarak sevincindeyiz. Bu duygu ve düşünceler ile mübarek Kadir Gecesi'nin başta milletimiz ve tüm İslam Alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim." - KAYSERİ

Kaynak: İHA