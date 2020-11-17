ERÜ Rektörü Çalış, ASPİLSAN'ı Ziyaret Etti
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ERÜ Rektörü Çalış, ASPİLSAN'ı Ziyaret Etti

17.11.2020 17:49 | Son Güncelleme: 17.11.2020 17:53
ERÜ Rektörü Çalış, ASPİLSAN'ı Ziyaret Etti

Göreve geldiği günden bu yana üniversite-sanayi işbirliğine önem veren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ASPİLSAN Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş'yi ziyaret etti.

Göreve geldiği günden bu yana üniversite-sanayi işbirliğine önem veren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ASPİLSAN Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş'yi ziyaret etti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç ile birlikte ASPİLSAN'ı ziyaret etti.

Ziyarette ASPİLSAN Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. İsmail Hakkı Doğankaya ve yönetim kurulu ile bir süre görüşen Rektör Çalış yaptığı konuşmasında ASPİLSAN'ın önemli bir kuruluş olduğunu belirterek, üniversite olarak ASPİLSAN'ın çalışmalarına her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Rektör Çalış, şunları kaydetti:

"Üniversite-sanayi işbirliği başta olmak üzere AR-GE çalışmaları konusunda önemli bir toplantı gerçekleştirerek istişarelerde bulunduk. ASPİLSAN çok önemli bir kurum. Kayseri halkının kurduğu ve bugünlere kadar başarı ile gelen bir fabrika. Stratejik önemi olan birçok üründen birisi de savunmaya sanayinde batarya ve pildir. Sadece savunma sanayinde değil aslında birçok alanı etkileyen bir faktör. Ziyaretimizde ASPİLSAN ile gerçekten durur duyduk. Çok güzel ve başarılı işler yapılmakta. İnşallah üniversite- sanayi işbirliği kapsamında maddi, manevi, bilimsel ve AR-GE anlamında üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazırız."

ASPİLSAN Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. İsmail Hakkı Doğankaya da yaptığı konuşmasında ASPİLSAN'ın çalışmaları hakkında bilgiler vererek, ziyaretlerinden dolayı Rektör Çalış'a teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Rektör Çalış, ASPİLSAN üretim tesislerini de gezerek, Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. İsmail Hakkı Doğankaya, Başkan Vekili Doç. Dr. Mustafa Ongun Yalçın, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Turan Özdemir ve Genel Müdür Ferhat Özsoy'dan bilgiler aldı. - KAYSERİ

ERÜ Rektörü Çalış, ASPİLSAN'ı Ziyaret Etti
ERÜ Rektörü Çalış, ASPİLSAN'ı Ziyaret Etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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