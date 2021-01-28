ERÜ öğretim üyelerine TÜBİTAK ve TÜBA'dan ödül

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülleri sahiplerini buldu.