ERÜ öğrencileri, Teknofest Orta İrtifa Roket Yarışması'nda birinci oldu Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Teknofest Orta İrtifa Roket Yarışması'nda birinci oldu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Teknofest Orta İrtifa Roket Yarışması'nda birinci oldu.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından oluşturulan "Neo Aerospace" takımı, Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Roket Yarışması'nda orta irtifa kategorisinde "en yüksek" puanı alarak birinciliği elde etti.

Takım, KTR, THR ve test videoları sonuçlarına göre orta irtifa kategorisinde 130,67 puan aldı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı makamında ziyaret eden takım üyeleri, tasarladıkları roket ve İHA hakkında bilgi verdi.

Öğrenciler roket ve İHA yapımını, sponsor olarak üretim ve altyapı desteği sağlayan Kocasinan Belediyesine ait Erkilet General Emir Uzay ve Havacılık Okulunda gerçekleştirdi.

Kaynak: AA