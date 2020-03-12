ERÜ öğrencileri proje yarışmasında birinci oldu Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencilerinin projesi "Life Solutions Hackathon" yarışmasında, konumdaki hava kalitesini ölçmeye yarayan uygulama konulu çalışmayla birinciliği elde etti.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencilerinin projesi "Life Solutions Hackathon" yarışmasında, konumdaki hava kalitesini ölçmeye yarayan uygulama konulu çalışmayla birinciliği elde etti.

Özel bir şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 farklı üniversiteden 12 ekibin katıldığı yarışmada, ekipler, daha iyi bir yaşam, daha iyi bir dünya için insan hayatına değer katacak projeler ortaya koymak için yarıştı.

Değerlendirme sonucu finale kalan ERÜ'den Arif Çakı, Fatih Kaya, Feryal Sıngın, Nihan Sagah Çakar ve Salih Koşak'ın oluşturduğu Ekarem takımı, akıllı saate entegre edilmiş mini sensörler ile konumdaki hava kalitesini ölçümlemek ve uygulama aracılığıyla hava kalitesi hakkında kullanıcılara bilgi vermek için geliştirdikleri proje ile birinci oldu.

Kaynak: AA