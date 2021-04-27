ERÜ'nün THE 2021 Yılı Etki Sıralaması'ndaki başarısı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından Times Higher Education (THE) tarafından yapılan 2021 Yılı Etki Sıralaması'nda önemli başarı elde etti.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından Times Higher Education (THE) tarafından yapılan 2021 Yılı Etki Sıralaması'nda önemli başarı elde etti.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletlerin (BM) sürdürülebilir kalkınma hedefleri göz önüne alınarak yapılan ve 2019 yılına ait kurumsal veriler dikkate alınarak gerçekleştirilen THE 2021 Yılı Etki Sıralaması açıklandı.

98 ülkeden 1240 üniversitenin katıldığı uluslararası sıralamada, ERÜ 301-400 bandında yer alırken, ulusal sıralamada ise Boğaziçi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi ile birlikte 3. sırayı paylaştı.

Araştırma ve aday araştırma üniversiteleri arasında da Boğaziçi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi ile birlikte 3. sırada yer aldı.

ERÜ, THE 2021 Yılı Etki Sıralamasında bütün başlıkları kapsayacak şekilde 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi için veri sağladı.

Yayınlanan sonuçlara göre ERÜ, "Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı" kategorisinde dünyada 86. sırada, "İklim Eylemi" kategorisinde dünyada 96. sırada, "Karasal Yaşam" kategorisinde 101-200 bandında yer aldı.

Buna göre ERÜ bu 3 kategoride dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasında yer alma başarısını gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin