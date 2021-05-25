"1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu" başladı

Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) konsorsiyumunda yer aldığı "1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu" başladı.

Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) konsorsiyumunda yer aldığı "1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu" başladı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Erciyes Üniversitesi ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı tarafından düzenlenen sempozyum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile başladı.

Ankara ATO Congresium'da "Yalan Haber, Nefret Söylemi ve Kültürel Irkçılık Kıskacında İslam" temasıyla gerçekleştirilen sempozyuma, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERÜ Medya ve Din Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, akademisyenler ile davetliler katıldı.

Ebubekir Şahin, Prof. Dr. Ali Erbaş ile Bakan Ersoy'un açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan davetlilere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından ERÜ Rektörü Çalış'ın da aralarında yer aldığı sempozyum yürütme kurulu üyeleri ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya