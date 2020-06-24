ERÜ Kurumsal Akreditasyon Programına alındı Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Kurumsal Akreditasyon Programına (KAP) alınan üniversiteler arasında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) de yer aldı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Kurumsal Akreditasyon Programına (KAP) alınan üniversiteler arasında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) de yer aldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAP'a dahil edilen yükseköğretim kurumları YÖKAK tarafından bu yıl ilk kez belirlendi.

KAP, yükseköğretim kurumlarındaki kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinin planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma döngüsü kapsamında değerlendirilmesini sağlayan bir dış değerlendirme yöntemi.

KAP, YÖKAK tarafından oluşturulan değerlendirme takımları tarafından Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri ile Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu kapsamında yürütülecek.

Değerlendirme yükseköğretim kurumlarının yapısına uygun olarak oluşturulan değerlendirme takımları tarafından gerçekleştirilecek. Söz konusu değerlendirme takımları tarafından ilgili yükseköğretim kurumlarına iki ziyaret (ön ziyaret ve saha ziyareti) yapılacak.

Bu ziyaretler neticesinde değerlendirme takımları tarafından Kurumsal Akreditasyon Raporları (KAR) hazırlanacak ve bu raporlar göz önünde bulundurularak YÖKAK tarafından akreditasyona ilişkin karar verilecek.

Kaynak: AA