ERÜ 'Kariyer Fuarı'na ev sahipliği yapacak
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İç Anadolu, Rektör, Güncel

ERÜ 'Kariyer Fuarı'na ev sahipliği yapacak

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde düzenlenen ve 16 üniversitenin paydaşı olduğu Kariyer Fuarı'na ev sahipliği yapacak.

09.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:14
ERÜ 'Kariyer Fuarı'na ev sahipliği yapacak

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde düzenlenen ve 16 üniversitenin paydaşı olduğu Kariyer Fuarı'na ev sahipliği yapacak.


Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinesinde bu yıl düzenlenecek olan İç Anadolu Kariyer Fuarı'na ERÜ ev sahipliği yapacak. Fuar öncesinde 16 üniversitesinin rektör ve rektör yardımcılarını ağırlayan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, basın toplantısı düzenledi.


Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Çalış, "Bildiğiniz gibi 2020 yılı içerisinde Cumhurbaşkanlığımızın İnsan Kaynakları Ofisi öncülüğünde ve denetiminde kariyer fuarları düzenlenmektedir. Bu fuar 10 ilde düzenlenecek ve 130 üniversite katılacak. İç Anadolu Bölgesi'nin kariye planı da Erciyes Üniversitesi ev sahipliğine verilmiştir. Bu bizim ev sahipliğimizde olsa da 17 üniversitemizin ortak fuarıdır. Hepimiz burada ev sahibiyiz. Üniversitelerimizden ve paydaşlarımızdan kendi fikirlerini, ön görülerini ve katkılarını beklemekteyiz" ifadelerini kullandı.


Rektör Çalış'ın konuşmasının ardından fuar hakkında katılımcılara bilgiler verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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