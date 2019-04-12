Erü Kalp Hastanesi'nde Kapalı Yöntemle Kalp Kapağı Operasyonu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kalp Hastanesi'nde kalp kapakçığı darlığına bağlı olarak nefes darlığı şikayeti yaşayan ve açık kalp ameliyatı olması risk taşıyan 60 yaşındaki hastanın, "Transcatheter Aortic ValveImplantation (TAVI)" yöntem ile kalp kapakçığı değiştirildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kayseri Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ramazan Topsakal, 60 yaşındaki hastanın aynı zamanda üniversitede hoca olduğunu belirtti.

Hastanın yaklaşık 5 yıl önce bypass operasyonu geçirdiğini anlatan Topsakal, şunları kaydetti:

"Bypass ameliyatıyla ilgili herhangi bir problemi yoktu. Bize nefes darlığı ve yorulma şikayetleri ile başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda aort kapağında bir darlık tespit ettik. Muhtemelen daha önceki ameliyat sırasında bu darlık yoktu. Yıllar içeresinde kireçlemeye bağlı darlık artmış. Hastamızın ikinci bir açık kalp ameliyatının riskli olduğunu düşünerek TAVI dediğimiz kapalı yöntemle kapağını değiştirdik."

Kalp kapakçığı değişerek sağlığına kavuşan 60 yaşındaki Asım Çelik de kendisini tedavi eden doktorlara ve hastane personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA