ERÜ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol çerçevesinde ERÜ kampüsü içerisine gençlik ofisi açılması ve kültür, sanat, spor ile eğitim konusunda ortak proje çalışmaları yürütülecek.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici katıldı.

Rektör Prof. Dr. Çalış, burada yaptığı konuşmada, imzalanan protokolün üniversite öğrencileri için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Protokol kapsamında kampüste gençlik ofisi açılabileceğini ifade eden Çalış, kültür, sanat, spor ve eğitim konularında işbirliği yapacaklarını kaydetti.

Gençliğe verdiği önemden dolayı Rektör Çalış'a teşekkür eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Eskici de şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 vizyonu kapsamında 2020 eylem planında yer alan genç ofisler, gençlik çalışmaları, sayın bakanımızın YÖK ile yapmış olduğu çalışmalardan sonra Türkiye genelinde tüm üniversitelerde uygulanmaya başlandı. Sayın rektörümüz ile konu hakkında görüştüğümüzde gençlik alanında gençlik için ne yapılması gerekiyorsa her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti, böylece projeye başlamış olduk."

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı.

Kaynak: AA