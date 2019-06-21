ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme ve Maliye Bölümünden 246 öğrenci mezun oldu.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme ve Maliye Bölümleri'nden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi. Süleyman Demirel Spor Salonunda düzenlenen törene öğrencilerin aileleri de katılarak çocuklarının heyecanına ortak oldu. Mezun olan öğrencilerin salona girmesinin ardından, konuşma yapan ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Uzay, "Fakültemizin 37. dönem mezuniyet törenine hoş geldiniz. Sevgili gençler lisans eğitiminiz için 4 yıl süren uzun bir maratonun sonuna geldik. Göstermiş olduğunuz bu başarıdan dolayı hepinizi kutluyorum. Üniversite bir meslek edinmeden ziyade bir olgunlaşma yeridir. Şuan da karşımda üniversiteye başladığı ilk günden daha olgun ve sorumluluk sahibi bireyler görüyorum. Değerli eğitim üyeleri ve elemanları bu ekip çalışmasında sizlerin de emeği çok büyük. Tecrübeleriniz ile mezunlarımıza çok yardımcı oldunuz emekleriniz için teşekkür ediyorum. Değerli mezunlarımız bundan sonra ki yaşamınızda sizlere yardımcı olacağına inandığım bir özlü söz söylemek istiyorum. İnsanlar 3'e ayrılır görenler, gözleriyle görenler ve asla görmeyenler fakültemizin mezunları görenler olmalı. Toplumu ilgilendiren her konuda sorunların düzeltilmesi için gayret sarf etmelisiniz. Son olarak asıl sermayenizin kişisel itibarınız olduğunu unutmayın. İnanın, çalışın yorulun yolunuz açık olsun" diye konuştu.

Kendisinin de ERÜ İİBF Fakültesinden mezun olduğunu ve öğrencilerin Türkiye'nin en iyi 10 üniversitesinden birinden mezun olduklarını söyleyen Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay ise, "Sevgili mezunlar, ben de sizler gibi farklı duygular içerisindeyim. Yıllar önce sizler gibi bu fakülteden mezun olmuş ve bugün üniversitesi ile gurur duyan biri olarak buradayım. Türkiye'nin en seçkin 10 üniversitesinden birinden mezun oluyorsunuz. Dolayısıyla bununla ne kadar gurur duysanız azdır. Fakültemiz her zaman hak ettiği yeri almıştır. Sizleri temin ediyorum ki en kısa zamanda hak ettiğiniz işlerle Türkiye'de yerlerinizi alacaksınız. Tabii ki eğitim zorlu ve uzun bir yolculuk siz bugün bu yolculuğu başarıyla tamamladığınız için hepinizi yürekten kutluyorum. Geri kalan hayatınızda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından protokol tarafından dereceye girerek mezun olan öğrencilere ödülleri verildi. Okulu birincilikle bitiren öğrencinin mezuniyet kütüğüne plaket çakması ve kep atma töreninden sonra mezuniyet töreni sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA