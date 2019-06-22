ERÜ Hukuk Fakültesi 12. Dönem Mezunlarını Verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesi 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 12. dönem mezunlarını verdi. Program kapsamında 330 öğrenci mezun oldu.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Doğan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Doğan, mezuniyet töreninin açış konuşmasında mezun öğrencileri tebrik etti. Dekan Doğan, "Hukukçu olarak hangi mesleği icra ederseniz edin, bağımsızlığınızdan taviz vermeyerek dik durun. Tarafsızlıktan şaşmayarak adil olun. Fakülte yıllarında biriktirdiğiniz bilgi sermayeniz ve edindiğiniz adalet anlayışınız, kazanma değil hak etme, haklıya hakkını teslim etme yarışında size yeterince yardımcı olacaktır. Hukukun amacının adalet olduğunun ve bir hukukçu için adaletin tesisinin her şeyden önce geleceğinin şuurunda olarak, vicdanınızı tatmin etmeyen bir kararın adil olmasının imkansızlığının göz ardı etmeden, adaletin temsilciliğini yapın" dedi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında, hukuk fakültesinin hukuk bilimine büyük katkılar sağladığını belirtti. Rektör Çalış, "Sosyal bilimler alanında üniversitemizin en gözde fakültelerinden biri olan Hukuk Fakültemiz, 2003 yılında kurulmuş ve 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında eğitim faaliyetine başlamıştır. İki bölüm ve bu bölümlere bağlı 16 Anabilim Dalında eğitim-öğretim hizmeti veren Hukuk Fakültemiz, bugüne kadar çok sayıda mezun vermiş birçok hakim, savcı ve avukat yetiştirmiştir. Sınıflarda teorik eğitimin yanında staj programları ile uygulamalı eğitime önem veren Hukuk Fakültemiz, düzenlediği panel, sempozyum ve eğitim toplantılarıyla, ülkemizin hukuk alanında önemli isimlerini öğrencilerle buluşturduğu gibi, hukuk bilimine de büyük katkı sağlamıştır. Sevgili öğrenciler, araştırma üniversitemizin önemli bir fakültesinden mezun oluyorsunuz. Mezuniyet sonrası icra edeceğiniz mesleğiniz sizlere önemli bir sorumluluk yükleyecektir. Bu sorumluluğunuzun farkında olacak bir bilinçle Türk milletine hizmet edeceğinizden eminim. Eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet, bir ülkenin temel dinamikleridir. Fikri hür, vicdanı hür, milli ve manevi değerlere bağlı yüksek özgüveni olan bireyler olarak ülkemizin geleceğini sizler şekillendireceksiniz. Bu bağlamda ailenizi ve vatanınızı asla hiçbir şeyle değişmeyin. Doğruluk, dürüstlük, adalet ve eşitlik ilkesinden hiçbir zaman ayrılmadan; toplum ve ülke menfaatlerini her zaman ön planda tutun. Rektörünüz olarak siz değerli gençlerimizde beklentimiz budur sizler bu bilinç ile yetiştiniz. Ben hepinizi tebrik ediyor ve bundan sonraki yaşamınızda başarılar diliyorum. Değerli veliler bugün sizin gurur gününüz sizler çocuklarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Bize emanet ettiğiniz çocuklarınızın en iyi şekilde yetiştiği ve yeterli bilgi ve donanıma sahip olarak mezun olduklarına emin olabilirsiniz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Ali Gökçe konuşma yaptı ve mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Tören, mezun öğrencilere diploma ve plaket takdiminin ardından, öğrencilerin hep birlikte keplerini havaya fırlatmalarıyla son buldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA