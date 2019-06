ERÜ Hukuk Fakültesi 12. dönem mezunlarını verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesi 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 12. dönem mezunlarını verdi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Doğan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Hukuk Fakültesi Dekanı Doğan, mezuniyet töreninin açış konuşmasında mezun öğrencileri tebrik etti.

Dekan Doğan, "Hukukçu olarak hangi mesleği icra ederseniz edin, bağımsızlığınızdan taviz vermeyerek dik durun. Tarafsızlıktan şaşmayarak adil olun. Fakülte yıllarında biriktirdiğiniz bilgi sermayeniz ve edindiğiniz adalet anlayışınız, kazanma değil hak etme, haklıya hakkını teslim etme yarışında size yeterince yardımcı olacaktır. Hukukun amacının adalet olduğunun ve bir hukukçu için adaletin tesisinin her şeyden önce geleceğinin şuurunda olarak, vicdanınızı tatmin etmeyen bir kararın adil olmasının imkansızlığını göz ardı etmeden, adaletin temsilciliğini yapın." dedi.

Rektör Çalış ise konuşmasında, hukuk fakültesinin hukuk bilimine büyük katkılar sağladığını belirterek, "Mezuniyet sonrası icra edeceğiniz mesleğiniz sizlere önemli bir sorumluluk yükleyecektir. Bu sorumluluğunuzun farkında olacak bir bilinçle Türk milletine hizmet edeceğinizden eminim. Eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet, bir ülkenin temel dinamikleridir. Fikri hür, vicdanı hür, milli ve manevi değerlere bağlı yüksek öz güveni olan bireyler olarak ülkemizin geleceğini sizler şekillendireceksiniz. Bu bağlamda ailenizi ve vatanınızı asla hiçbir şeyle değişmeyin. Doğruluk, dürüstlük, adalet ve eşitlik ilkesinden hiçbir zaman ayrılmadan, toplum ve ülke menfaatlerini her zaman ön planda tutun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Ali Gökçe, konuşma yaptı ve mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Tören, mezun olan 330 öğrenciye diploma ve plaket takdiminin ardından, öğrencilerin hep birlikte keplerini havaya fırlatmalarıyla son buldu.

