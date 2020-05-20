ERÜ: Hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başlandı
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ERÜ: Hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başlandı

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) araştırmacıları, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı.

ERÜ: Hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başlandı
20.05.2020 17:54 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:54

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) araştırmacıları, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı.ERAGEM'de, Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca (TÜSEB) desteklenen projeler kapsamında koronavirüse karşı hücre kültür temelli 'inaktif aşı' ve 'rekombinant aşı' olmak üzere iki farklı teknoloji ile aşı geliştirilmesi çalışmaları devam ediyor. ERÜ'den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, koronavirüse karşı geliştirilen hücre kültür temelli inaktif aşı adayının deney hayvanları denemelerine 15 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla başlandığı ve devam eden süreçte aşılanan hayvanlarda aşı adayının etkinliğinin test edileceği ifade edildi. Öte yandan, projeler kapsamında koronavirüse karşı 'rekombinant aşı' adayları da geliştirildiği ve bu aşı adaylarının deney hayvanlarına verilmesi çalışmalarına ise, Haziran ayı içinde başlanmasının öngörüldüğü belirtildi. Koronavirüse karşı geliştirilen inaktif ve rekombinant aşı adaylarının deney hayvanları üzerindeki denemelerinin Ağustos ayı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.


Kaynak: DHA

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