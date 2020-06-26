ERÜ Hastaneleri Başhekimliğine Prof. Dr. Taşdemir getirildi Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri Başhekimliğine Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir getirildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri Başhekimliğine Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir getirildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir başhekimliğe atanması dolayısıyla devir teslim töreni düzenlendi.

Başhekimlik makamında gerçekleştirilen devir teslim törenine, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir ile eski başhekim Prof. Dr. Ahmet Güney, başhekim yardımcıları Prof. Dr. İnsu Yılmaz ve Doç. Dr. Ömer Önal ile hastaneler başmüdürü Özcan Özyurt katıldı.

Taşdemir, Güney'e geçmişteki çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, akademik hayatında başarılar diledi.

Güney de başhekimlik görevine atanan Taşdemir'e yeni görevinde başarı dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından Taşdemir, eski başhekim Güney'e çini işlemeli tabak takdim etti.

Kaynak: AA