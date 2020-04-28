ERÜ Hastaneleri Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Karakükcü'den kan bağışı çağrısı Açıklaması
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ERÜ Hastaneleri Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Karakükcü'den kan bağışı çağrısı Açıklaması

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Musa Karakükcü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ramazan nedeniyle kan stoklarının azaldığını belirterek, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

ERÜ Hastaneleri Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Karakükcü'den kan bağışı çağrısı Açıklaması
28.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:30

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Musa Karakükcü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ramazan nedeniyle kan stoklarının azaldığını belirterek, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney ile ERÜ Kan Merkezinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Karakükcü, halkın Kovid-19 salgını dolayısıyla kan bağışına karşı mesafeli olduğunu, hastaneye gelmek istemediklerini söyledi.

Vatandaşların, "acaba bana virüs bulaşır mı" diye korktuğunu belirten Karakükcü, "Kan bankası, hastaneler ile girişi farklı olan bir yerde. Burada Kovid-19'lu hastaların takipleri yapılmıyor. Burada Kovid-19'lu hastalarımız bulunmuyor. O yüzden çok rahatlıkla bulaş riski olmadığını bilerek kan bankasına gelip kan bağışlayabilirler." diye konuştu.

Karakükcü, ramazan dolayısıyla kan bağışının düştüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bizim zaten ramazan aylarında kan bağışı oranlarımız neredeyse yüzde 50 azalıyor. Bu dönemde hem Kovid-19 salgını hem ramazan olması nedeniyle şu andaki kan bağışı oranları da oldukça düştü. Bunun sonucunda da stoklarımız artık azalmaya başladı. Bazı hastalarımıza aylık düzenli kan vermemiz gerekiyor. Bu nedenle belli bir stokta kanı devamlı bulundurmamız gerekiyor. Halkımız Kovid-19 salgını nedeniyle kan bankasına gelmeye korkuyorlarsa buna hiç gerek yok. Çünkü burası ayrı bir yerde. Ramazan dolayısıyla kan vermek için çekiniyorlarsa ramazan ayında oruçluyken de kan verilebilir. Bununla ilgili Diyanetin açıklamaları var. Aynı zamanda iftardan sonra kan verilebilir. Bununla da ilgili çalışmalarımız var. Lösemili, kanserli hastalarımız var, bunların kan ihtiyacı var. Kazalar olabilir, diğer hastalar var. Sadece Kovid-19 yok hasta olarak. Diğer hastaların da kan ihtiyacı olabilir. Bu yönde biz halkımızı kan bağışına davet ediyoruz."

Karakükcü, vatandaşların hijyen şartlarına uygun bir ortamda gelip kan bağışında bulunabileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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