ERÜ GreenMetric 2020 sıralamasında Türkiye'nin 3. Dünyanın 142. en çevreci üniversitesi oldu
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ERÜ GreenMetric 2020 sıralamasında Türkiye'nin 3. Dünyanın 142. en çevreci üniversitesi oldu

09.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:22
ERÜ GreenMetric 2020 sıralamasında Türkiye'nin 3. Dünyanın 142. en çevreci üniversitesi oldu

Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2020 yılı sonuçları açıklandı.

Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2020 yılı sonuçları açıklandı. Açıklanan sıralamaya göre Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Dünya Üniversiteleri arasında 142, Türkiye Üniversiteleri arasında ise 3. sırada yer aldı.

ERÜ, 922 üniversitenin sıralandığı değerlendirmede dünya üniversiteleri arasında 142. sırada, Türkiye Üniversiteleri arasında ise sıralamaya giren 56 üniversite içerisinde 3. sırada yer aldı. Sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çekmeyi ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan GreenMetric sıralamasında ERÜ 2019 yılı toplam puanını 6550'den 7175'e yükseltirken, Atık kategorisinde 900'den 1200'e, Ulaşım kategorisinde ise 1175'ten 1375'e, Eğitim ve Araştırma kategorisinde ise 1425'ten 1500'e yükseltildi. GreenMetric platformu 2010 yılında Endonezya Üniversitesi tarafından kurulmuştur. GreenMetric Sıralaması, üniversitelerin yeşil kampüs ve sürdürülebilirlikle ilgili mevcut durumlarını ve politikalarını değerlendirmekte ve dünya çapında karşılaştırmaktadır. GreenMetric, üniversite yöneticilerinin ve paydaşlarının ilgisini çekmek suretiyle küresel iklim değişikliği, enerji ve su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve yeşil ulaşım ile mücadeleye daha fazla dikkat gösterilmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. ERÜ, eğitim, araştırma ve topluma hizmet boyutlarında şehrimize ve ülkemize üst düzeyde katkı sağlamak amacıyla önemli çalışmalar yürütmekte ve bu alanda önemli başarılara imza atmaktadır. Bunun yanı sıra ERÜ'de öğrencilerine ve mensuplarına nezih ve yaşanılabilir ortamlar sunmak için yeşil kampüs, enerji tasarrufu ve çevre dostu uygulamaların iyileştirilerek yaygınlaştırılması için de önemli faaliyetler yürütülmektedir. ERÜ'nün yeşil kampüs ve sürdürülebilirlikle ilgili faaliyetlerine https://yesilkampus.erciyes.edu.tr adresinden erişilebilmektedir.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Üniversitemizin gelişiminde ve başarılarında emeği geçen tüm mensuplarımıza, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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