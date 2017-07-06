Erü Fen Fakültesinde Mezuniyet Heyecanı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi mezunları, düzenlenen törenle diplomalarını aldı.



ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi'ndeki törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Öztürk, Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZAYBİMER) Müdürü Prof. Dr. İbrahim Küçük ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Prof. Dr. Yıldız, törende yaptığı konuşmada, mezun öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyerek, "Bugün üniversitemizin için hem mutlu hem de hüzünlü bir gün. 150 evladımızı bu ülkeye hizmet için uğurlamamız mutluluk sebebimizdir. Onlardan bir bakıma ayrılmak da hüzün sebebimizdir. Sevgili öğrenciler, Erciyes Üniversitesini hiçbir zaman unutmayınız. Sizler bu kimliği ömrünüzce onurla taşıyacaksınız." diye konuştu.



Öztürk de "Değerli veliler, bugün sizlerin de mezuniyet gününüz. Dört yıl boyunca çocuklarınızı yalnız bırakmadınız. Onlar için fedakarlıkta bulundunuz ve her zaman destek oldunuz. Onların daha iyi yetişmesi ve yeni bir hayata atılmaları için hep onların yanında oldunuz ve ihtiyaçlarına cevap verdiniz. Eminim ki bundan sonra da hep onların yanında olacaksınız." dedi.



Tören, diplomalarını alan öğrencilerin toplu halde keplerini havaya atmasıyla son buldu.