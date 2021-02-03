ERÜ'de yerli solunum cihazı için valf ve bobin tasarladı
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ERÜ'de yerli solunum cihazı için valf ve bobin tasarladı

03.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:33
ERÜ'de yerli solunum cihazı için valf ve bobin tasarladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enerji Dönüşümleri Araştırma ve Uygulama Merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisinde kullanılan yerli solunum cihazları için valf ve bobin tasarlandı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enerji Dönüşümleri Araştırma ve Uygulama Merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisinde kullanılan yerli solunum cihazları için valf ve bobin tasarlandı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, projede yer alan yüksek lisans öğrencileri Esra Bayır ve Fidan Büşra Gürsoy, lisans öğrencileri Mustafa Burhanettin Göçlü ve Onur Yılmaz ile danışman öğretim üyeleri Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç ve Prof. Dr. Gamze Genç, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret ederek, proje hakkında bilgiler verdi.

Proje sonucunda ERÜ bünyesinde 2 ulusal patent başvurusu yapıldığına dikkat çeken öğretim üyeleri, Türkiye'nin Kovid-19 salgını ile mücadelesine katkı vermek amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Rektör Çalış da tasarımı yapan öğrenci ve danışman öğretim üyelerini tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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