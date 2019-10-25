ERÜ'de Uluslararası Öğrenciler Tanışma ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

25.10.2019 17:44

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü tarafından Uluslararası Öğrenciler Tanışma ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ulaş Çınar, Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü Doç. Dr. Halil Tekiner ile çok sayıda yabancı uyruklu öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Tekiner, Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü hakkında bilgiler verdi.

Rektör Çalış da konuşmasında, üniversitelerinde 2 bin 500'e yakın uluslararası öğrencinin öğrenim gördüğünü, bu sayıyı gelecek yıl 3 binin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Üniversitemizde Türk öğrenciler de olduğu gibi, uluslararası öğrencilerimizde de kalitenin çok yüksek olmasına önem veriyoruz. Bu bağlamda tabi ki Türkçe öğrenme de çok önemli. Hatta şununla da gurur duyabiliriz. Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda en iyi üniversitelerden biriyiz." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Çınar, üniversite hakkında temel oryantasyon dosyası sunumu yaptı.

Etkinlik, soru cevabın ardından sona erdi.

Kaynak: AA