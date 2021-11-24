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ERÜ'de Öğretmenler Günü etkinliği düzenlendi

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
ERÜ'de Öğretmenler Günü etkinliği düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eğitim Fakültesi tarafından Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eğitim Fakültesi tarafından Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Bayazıt ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Çalış, eğitim sisteminin temel taşını oluşturan öğretmenlik mesleğinin emek, özveri, hoşgörü isteyen kıymetli, onurlu mesleklerin başında yer aldığını belirtti.

Öğretmen adaylarına seslenen Çalış, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, kutsal bir görev olan öğretmenlik mesleğini icra edecek genç öğretmen adayları olarak sizlere büyük görevler düşmektedir. Eğitim ve öğretim hayatınız sona erip, meslek hayatınıza atıldığınızda sizler, milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesi için var gücü ile çalışacak gelecek nesilleri yetiştireceksiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir' sözünü hiç bir zaman unutmayın. Ülkemizin teminatı olan gençlerimiz, ilerde sizlerin eseri olacak ve ülkemizin büyük Türkiye olma yolunda her daim önemli görevler üstleneceklerdir."

Müzik dinletisi ile devam eden etkinlik, öğretmen marşının okunmasının ardından sona erdi.

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AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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