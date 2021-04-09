ERÜ'de Kovid-19 aşı adayının faz-2 uygulamaları bugün tamamlanacak
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ERÜ'de Kovid-19 aşı adayının faz-2 uygulamaları bugün tamamlanacak

Anadolu Ajansı - Haberler | Sağlık

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı adayının faz-2 ikinci doz uygulamalarının bugün tamamlanacağı bildirildi.

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Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı adayının faz-2 ikinci doz uygulamalarının bugün tamamlanacağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ERAGEM) Kovid-19'a karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen inaktif aşı adayının faz-2 çalışmaları kapsamında ikinci dozu İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezinde (İKUM) son gönüllülere bugün uygulanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen aday aşının faz-2 gönüllüsü, ilk dozda hiçbir yan etki görülmediğini belirterek aşı çalışmasına katılmaktan mutlu olduğunu belirtti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise faz-2 çalışmalarının ikinci doz uygulamasının bugün itibarıyla sona ereceğini söyledi.

Üç hafta sürecek değerlendirmelerin ardından nisan sonu gibi faz-2 çalışmasının sona ereceğini belirten Çalış şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi faz-2 aşamasını 250 gönüllü üzerinde gerçekleştirmekteyiz. Erciyes Üniversitemiz tarafından geliştirdiğimiz yerli aşımızın 10 Şubat 2021 tarihi ile faz-2 aşamasına geçmiştik. Bugün itibarıyla da ikinci dozlamalar tamamlanmış olacak.

Tabii ki faz-2 aşamasında özellikle etkinlik ile ilgili veriler ortaya çıkacak. Etkinliği araştırmacılarımız birinci dozlama uygulamasından itibaren takip ediyorlar. İkinci dozlamadan iki veya üç hafta sonra gönüllülerden aldığımız kan örneklerindeki antikor oluşumu ve diğer parametrelere bakılarak etkinliği ortaya koymuş olacağız. Şu ana kadar etkinliğin iyi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü elimizdeki ilk veriler öyle gösteriyor. Faz-2 aşamasının ikinci dozlamasının 2-3 üç hafta içerisinde etkinliğinin ortaya konulmasının ardından faz-2 aşamasının sonuçlarını Sağlık Bakanlığımıza bildireceğiz ve raporlayacağız. İnşallah nisan ayının sonunda faz-2 aşaması bitmiş olacak ve faz-3 aşamasına geçilebilecektir."

ERÜ'de Kovid-19 aşı adayının faz-2 uygulamaları bugün tamamlanacak
ERÜ'de Kovid-19 aşı adayının faz-2 uygulamaları bugün tamamlanacak
ERÜ'de Kovid-19 aşı adayının faz-2 uygulamaları bugün tamamlanacak
ERÜ'de Kovid-19 aşı adayının faz-2 uygulamaları bugün tamamlanacak

Kaynak: Anadolu Ajansı

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