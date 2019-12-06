ERÜ'de "Kadın ve Siyaset Söyleşisi" düzenlendi

06.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:08

Erciyes Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAÇAUM) tarafından Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilişinin 85. yıl dönümü dolayısıyla "Siyaset ve Kadın" konulu söyleşi düzenlendi.

Sabancı Kültür Sitesi'ndeki söyleşiye konuşmacı olarak katılan 25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Havva Talay Çalış, dünyada kadınlara ilk seçme ve seçilme hakkının 1893 yılında Yeni Zelanda'da verildiğini belirtti.

Türk kadınının birçok Avrupa ülkesinden daha önce seçme ve seçilme hakkı kazanmasına rağmen siyasette temsil oranının düşük olduğunun altını çizen Havva Talay Çalış, şöyle devam etti:

"Kadınlar için siyasette engellerin başında eğitim gelmektedir. Kız çocuklarının ilk, orta ve yüksekokul eğitimlerine önem vermemiz gerekiyor. Eğitimin yanında sosyo-ekonomik ve psikolojik engeller, ekonomik zayıflık, aile içi eş ve anne sorumlulukları, kadın istihdam oranının azlığı, medya, kitle iletişim araçları, siyasi engeller de kadınlarımızın siyasette aktif rol almalarını engellemektedir."

Söyleşiye, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, 25. Dönem Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan, Genel Sekreter Murat Yenisu, fakülte dekanları ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA