ERÜ'de "İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi sempozyumu" düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Kayseri Üniversitesi tarafından "İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi sempozyumu" düzenlendi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenen sempozyuma ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt ile akademisyenler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Arda Borlu, sempozyum hakkında bilgiler vererek, katkı sunanlara teşekkür etti.

ERÜ Rektörü Çalış da "İş güvenliği, çalışanların güvenliğini sağlamak ve çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli şartlarda çalışmaları amacıyla alınan önemli tedbirlerdir." ifadelerini kullandı.

ERÜ'nün iş sağlığı ve güvenliğine verdiği öneme dikkati çeken Rektör Çalış, şunları kaydetti:

"30 Haziran 2012'de çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği kültürü önemi artmıştır. Üniversitemiz, Mayıs 2014'te Erciyes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin hızlı bir şekilde çalışmalarına start vermiş ve hastanemizde de iş sağlığı ve güvenliği birimini kurmuştur. Bu süreçte iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ile bir yapılanmaya giderek tüm personelimize iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmiş ve belirlenen aralıklarla de eğitimlere devam edilmektedir."

Kayseri Üniversitesi Rektörü Karamustafa da iş sağlığı ve güvenliğinin önemine vurgu yaparak, "Bugün düzenlenen sempozyumun konusunu da teşkil eden risk değerlendirme işveren tarafından yapılması gereken ve güncel tutulması gereken önemli bir husustur. İş sağlığı ve güvenliği çalışanların sağlık ve güvenliği, işletmelerin verimliliği üzerinde hassasiyetle durulması gereken son derece önemli bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Kurt ise iş sağlığı ve güvenliği kanunu hakkında bilgiler verdi.

Sempozyum iş sağlığı ve güvenliği konusunda akademik sunumlarla devam etti.

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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