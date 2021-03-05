ERÜ'de iki yeni bakteri türü keşfedildi
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ERÜ'de iki yeni bakteri türü keşfedildi

05.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:24
ERÜ'de iki yeni bakteri türü keşfedildi

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi'nde yürütülen çalışma kapsamında iki yeni bakteri türü tespit edildi.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi'nde yürütülen çalışma kapsamında iki yeni bakteri türü tespit edildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün desteklediği Veteriner Fakültesi Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. İzzet Burçin Satıcıoğlu yürütücülüğündeki proje kapsamında, 2 bakteri türü keşfedildi.

Proje çalışmalarına, Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Altun ve Öğretim Üyesi Dr. Muhammed Duman, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Şahin ve Öğretim Üyesi Dr. Hilal Ay da katıldı.

Bu kapsamda, ayrıntılı fenotipik, kemotaksonomik ve genom analizleriyle Kayseri ve Muğla sınırları dahilinde gökkuşağı alabalığından izole edilen iki yeni flavo bakteri türü tespit edildi.

Bakteri türleri, Latince'de "Türk" manasına gelen "Flavobacterium turcicum" ve Kayseri ilinin adı "Flavobacterium kayseriense" olarak isimlendirildi.

Çalışmalarda, henüz isimlendirilmemiş farklı bakteri türleri de bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan ileri düzey moleküler analizlerle ayrıca balıklarda enfeksiyona sebep olan üç farklı virülens geni bulundu. Yapılan diğer genomik analizlerle etkenin insanlarda enfeksiyona neden olma potansiyelinin yüzde 22 olduğu tespit edildi. İsimlendirilen bakteriler taksonomi alanındaki en üst düzey dergi olan 'Systematic and Applied Microbiology' dergisinde 1 aydan kısa sürede kabul aldı. Erciyes Üniversitesinin verdiği destekle diğer yeni bakteri türlerinin polifazik yaklaşım ile identifikasyonu ve isimlendirme çalışmalarına devam edilmekte."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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