ERÜ'de geliştirilen Kovid-19 aşı adayının faz 2 uygulamasında tüm gönüllülerde antikor oluştu
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ERÜ'de geliştirilen Kovid-19 aşı adayının faz 2 uygulamasında tüm gönüllülerde antikor oluştu

ERÜ'de geliştirilen Kovid-19 aşı adayının faz 2 uygulamasında tüm gönüllülerde antikor oluştu
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversitelerinde geliştirilen inaktif Kovid-19 aşı adayının faz 2 çalışmasında, aşılanan gönüllülerin tamamında antikor oluştuğunu söyledi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversitelerinde geliştirilen inaktif Kovid-19 aşı adayının faz 2 çalışmasında, aşılanan gönüllülerin tamamında antikor oluştuğunu söyledi.

Çalış, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretinde yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli tarafından geliştirilen yerli inaktif aşının faz 2 aşamasını nisan ayının sonunda tamamlayıp, raporlarını Sağlık Bakanlığı ve ilgili yerlere ulaştırdıklarını anımsattı.

Faz 2 çalışmalarının sonuçlarının çok güzel çıktığını ifade eden Çalış, "Aşı yapılan gruptaki gönüllülerin antikorları yüzde 100 çıktı. Yani aşı yapılan tüm gönüllülerde antikor oluştu. Tabii ki antikorun yüzde 100 çıkması önemli ama diğer etkinlik parametreleri de çok çok iyi çıktı." dedi.

Bundan sonraki faz 3 çalışmalarının Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından yürütüldüğünü dile getiren Çalış, şunları kaydetti:

"Bu konudaki bilgilendirmeyi Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB yapacaktır. Zaten Faz 3 çalışmalarının başladığını ve dozlamaya geçileceğini Sağlık Bakanımız açıklamıştı. Bakanımız 'faz 3 de başarılı geçerse eylül ayına doğru acil kullanım oyanıyla kullanabiliriz' diye ifade etmişti. Ama faz 3 çalışmalarında da istişare halindeyiz. TÜSEB ve Sağlık Bakanlığı ile hemen hemen 2-3 günde bir online toplantılara katılmakta hocalarımız. Orada daha fazla gönüllü üzerinde aşılama yapılacak. Faz 3 çalışmalarının 20-30 merkezde yapılması planlanıyor. Erciyes Üniversitesi olarak biz de inşallah o merkezlerden biri olacağız. Yani Kayseri'de de faz 3 çalışmalarına devam edilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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ERÜ'de geliştirilen Kovid-19 aşı adayının faz 2 uygulamasında tüm gönüllülerde antikor oluştu - Haberler
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