ERÜ'de çocuk istismarı konulu eğitim verildi
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ERÜ'de çocuk istismarı konulu eğitim verildi

ERÜ'de çocuk istismarı konulu eğitim verildi
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından öğretmenlere, çocuk istismarı konulu eğitim verildi.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından öğretmenlere, çocuk istismarı konulu eğitim verildi.

Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim programı, çocuk istismarının ve ihmalinin önlenmesi amacıyla öğretmenlere yönelik düzenlendi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, programda yaptığı konuşmada, çocuk istismarının küresel bir sorun olduğunu söyledi.

Aydın, çocuk istismarının tüm toplumu ilgilendiren bir sorun olduğunu, bu konuda herkesin kendisine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Çocuk istismarının önlenmesinde okul ve öğretmenlerin önemine değinen Aydın, "Çocuk istismarının Tespit ve Önlemeye Yönelik Öğretmen Yeterliliklerinin Güçlendirilmesi Projesi"yle yaklaşık 200 öğretmene ulaşıldığını anlattı.

ERÜ Dr. Öğretim Üyesi Haşim Asil de okul çağı çocukları ile yoğun bir etkileşim halinde olan öğretmenlerin çocuk istismarının tanınmasında ve önlenmesinde önemli rollerinin bulunduğunu dile getirdi.

Öğretmenlerin çocuk istismarı konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Asil, şunları kaydetti:

"Bir öğretmenin istismarı öğrenmesini takiben süreci nasıl yöneteceği ile ilgili bir uygulama birliği bulunmamaktadır. Mağdur çocukta istismar belirtilerinin fark edebilmek için çocuk istismarına yol açan etkenler kadar istismarın sonuç ve yansımaları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekli. Böylelikle mağdur çocuğu fark edebilme belirleme becerilerini, mağdur çocuğa doğru uygun yaklaşım sergilemeyi, adli sorumluluklarını yerine getirebilme kapasitelerini, mesleki yeterliliklerini güçlendirmeleri önemlidir."

Cinsel istismarın fiziksel, davranışsal, duygusal ve bilişsel belirtileri olduğuna değinen Asil, bu faktörlerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Asil, cinsel istismarın görülmesi ve şüphesi halinde cumhuriyet başsavcılığı, kolluk kuvvetleri ile Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına bildirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

ERÜ'de çocuk istismarı konulu eğitim verildi
ERÜ'de çocuk istismarı konulu eğitim verildi
ERÜ'de çocuk istismarı konulu eğitim verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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