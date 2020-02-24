ERÜ'de akademik iş birliği protokolü imzalandı
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ERÜ'de akademik iş birliği protokolü imzalandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Moldova'da bulunan Nicolae Testemitanu Tıp ve Eczacılık Üniversitesi arasında akademik iş birliğini protokolü imzalandı.

24.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:18
ERÜ'de akademik iş birliği protokolü imzalandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile 'da bulunan Nicolae Testemitanu Tıp ve Eczacılık Üniversitesi arasında akademik iş birliğini protokolü imzalandı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. , makamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, protokolün öğrenci değişimi ile araştırma geliştirme çalışmalarını kapsadığını belirterek, iş birliğinin birçok araştırma projesinin başlangıcı olacağına inandığını kaydeti.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Nicolae Testemitanu Tıp ve Eczacılık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emil Ceban protokolü imzaladı.

Kaynak: AA
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