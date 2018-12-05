Erü'de "3. Erciyes Mühendislik Zirvesi"

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ), 14 üniversiteden 3 binden fazla öğrencinin katıldığı "3. Erciyes Mühendislik Zirvesi" başladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Kulüplerince düzenlenen etkinlik, 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, yeni dönemde üniversite ile sanayi iş birliğine önem veren, sanayiciyle birlikte üreten, teknolojiyi ve yeniliği her şeyden önde tutan bir yönetim anlayışını hedeflediklerini belirtti.

Eğitimin önemine değinen Çalış, şunları dile getirdi:

"Bilim ve teknolojideki hızlı gelişim, Endüstri 4,0'ın yaygınlaşması ve son olarak toplum odaklı insansız teknoloji anlamına gelen Endüstri 5,0 ve yapay zeka, mühendislik kavramının değişmesine neden olmuştur. Artık mühendislerimiz sektörde başarılı olabilmek için teknolojiyle daha çok iç içe olmak, yenilikleri yakından takip etmek ve her zaman kendini yenilemek zorundadır."

YÖK tarafından 2017 yılında Türkiye'de 9 üniversite ile birlikte araştırma üniversitesi seçilen Erciyes Üniversitesinin bu başarısında mühendislik fakültesinin büyük katkısı bulunduğunu aktaran Çalış, "Burada düzenlenen zirveye, Türkiye'nin 7 bölgesinden 500'e yakın misafir öğrenci katılmakta olup, üniversitemiz öğrencileriyle birlikte bu sayı 3 bini aşmaktadır. Mühendislik Zirvesinin, öğrencilerimizin mesleki alandaki gelişimlerine büyük katkı sağlayacağı inancındayız." dedi.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun da fakülte olarak 14 bölüm ve 12 bin öğrenci ile eğitim verdiklerini aktardı.

Açılış törenine Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Adem Kalınlı ve Öğr. Gör. Murat Yenisu, Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Volkan Çolak ile çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı.

ERÜ başta olmak üzere 14 üniversiteden 3 binin üzerinde katılımcının yer aldığı Mühendislik Zirvesi, üç gün sürecek.