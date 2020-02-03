ERÜ'de 2. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı

03.02.2020 11:01 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:06

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından Koç Üniversitesi'nın katılımı düzenlenen '2. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı' başladı. Çalıştayda konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış; "Misyonumuzun bize yüklediği sorumlulukları yerine getirmek için çalışıyoruz" dedi.



Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Koç Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrşadi Aksun, Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çalıştayın açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış; "Bildiğiniz gibi Erciyes Üniversitesi araştırma üniversitesi olarak özel ve tematik alanlarda araştırma alt yapıları, bilgi ve işletme kümelenmesi, güçlü ulusal ve uluslararası bağlantılar, fon bulunması ve oluşturulması, üniversitelerin beşeri sermayesini motive eden interaktif çalışmalar ve yetenekli sermaye için çekim merkezi olma gibi temel alanlarda aktif ve etkili olmaları beklenmektedir. Erciyes Üniversitesi'nin de misyonu ve vizyonu budur. Üniversite olarak bizde bu misyonun bize yüklediği sorumluluklarımızı yerine getirmek için tüm akademik ve idari personelimiz ile yoğun bir gayret sarf etmekteyiz" ifadelerini kullandı.



Koç Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrşadi Aksun da; "Bu tür işbirlikleri gerçekten Türkiye'de fark oluşturacak işbirlikleri olduğuna inanıyorum. Erciyes Üniversitesi hem araştırma hem eğitim alanında Türkiye'nin önde gelen üniversitelerindendir. Koç Üniversitesi de bu yolda ilerlemeye çalışan, bu yolda mücadele eden üniversitelerden bir tanesidir. Koç Üniversitesi küçük bir üniversitedir. Burada gelip, yerinizi gördüğümde kıskanmadım desem yalan olur. Müthiş büyük bir kampüsünüz, herkese yetecek ortamınız, araştırma laboratuvarları için binalarınız var" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA