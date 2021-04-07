ERÜ'de 1. Uluslararası Kore Çalışmaları Konferansı düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ile Avrasya Kore Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından "1. Uluslararası Kore Çalışmaları" Konferansı düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ile Avrasya Kore Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından "1. Uluslararası Kore Çalışmaları" Konferansı düzenlendi.

Çevrimiçi olarak düzenlenen etkinliğe ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee ile akademisyenler katıldı.

Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Göksel Türközü etkinliğin açılışında yaptığı konuşmasında katılımcılara teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da yaptığı konuşmasında Üniversite olarak Kore'de birçok kurum ile işbirliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Rektör Çalış, "Erciyes Üniversitesi olarak Kore'nin birçok üniversitesi ve kurumları ile işbirliğimiz devam etmektedir. Kore çalışmaları konusunda bu bölgede merkez üniversite olmanın sevindirici olduğunu da belirtmek isterim. Üniversitemiz bünyesinde açılan Avrasya Kore Araştırma ve Uygulama Merkezi, bu bölgede Kore çalışmalarının bir üssü olmayı amaçlamaktadır Kore'den ve ülkemizden konferansa katılan tüm akademisyenlerimize değerli sunumları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee ise konuşmasında etkinliğin düzenlenmesine katkı veren Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ve tüm akademisyenlere teşekkür etti.

Türkiye'de Kore dili eğitiminin uzun yıllara dayandığına dikkat çeken Büyükelçi Won Ik Lee, ERÜ Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nın uzun yıllardır Kore'de ki eğitim kurumları ile yakın ilişkide olarak, Türkiye'deki Kore çalışmalarının artmasına ve ilerlemesine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından etkinlik, çeşitli üniversitelerde Kore ile ilgili çalışmalar yapan akademisyenlerin sunumları ile devam etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı