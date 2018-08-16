Erü Canlı Model Arıyor

KAYSERİ AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesine canlı model alınacak.

Fakülte bünyesinde eğitim ve sanatsal çalışmalarda görevlendirilecek 3 canlı model için aranan şartlar, üniversitenin internet sitesinde duyuruldu.

Duyuruya göre, modellerin vücut bütünlüğüne, uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna ve dayanıklılığa sahip olması gerekiyor.

En az lise mezunu olması gereken adayların ayrıca kamu haklarından mahrum bırakılmamış olması, taksirli suçlar hariç ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası veya affa uğrasalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmaması şartı aranıyor.

Erkekler için askerlik sorunu bulunmaması, 657 Sayılı Kanun'un 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevi devamlı yapmaya engel vücut veya akıl hastalığı bulunmaması, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli veya yaşlılık aylığı almaması da adaylarda aranacak şartlar arasında yer alıyor.

Canlı model olmak isteyenler, 7 Eylül'e kadar Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı hizmet binası zemin katındaki yazı işleri bürosuna başvuru yapabilecek.