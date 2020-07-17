ERÜ araştırma merkeziyle yapay zekada öncü olmayı hedefliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ERÜ araştırma merkeziyle yapay zekada öncü olmayı hedefliyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesinde kurulan Yapay Zeka ve Büyük Veri Araştırma Uygulama Merkezi, hem yapay zeka alanında çalışan gençleri yetiştirmeyi hem de yapay zekayı sağlık başta olmak üzere pek çok alanda uygulamaya geçirmeyi hedefliyor.

17.07.2020 12:25 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:31

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesinde kurulan Yapay Zeka ve Büyük Veri Araştırma Uygulama Merkezi, hem yapay zeka alanında çalışan gençleri yetiştirmeyi hem de yapay zekayı sağlık başta olmak üzere pek çok alanda uygulamaya geçirmeyi hedefliyor.

Yapay arı kolonisi (Artifical Bee Colony) isimli algoritma çalışmasıyla yapay zeka konusunda öncü olan ERÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa'nın müdürlüğünü yaptığı merkez, kısa süre önce kuruldu.

Henüz laboratuvar aşamasında olan merkezle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Prof. Dr. Karaboğa, araştırma merkezi için şu an bir laboratuvar oluşturmaya çalıştıklarını, çeşitli proje destekleriyle daha kapasiteli hale getireceklerini belirtti.

Yapay zekanın son zamanlarda popüler hale geldiğini ancak dünyada bir geçmişi olduğunu anlatan Karaboğa, "Hacettepe ve TOBB'da geçen yıl yapay zeka mühendisliği diye lisans bölümü açıldı. Bazı üniversitelerde yapay zeka bilgisayar mühendisliğinin altında ana bilim dalı olarak açıldı. Yavaş yavaş araştırma merkezleri açılıyor. İTÜ'de oturmuş ve aktif çalışan bir yapay zeka merkezi var. Bu sayı kısa süre içinde daha da artacak. İstanbul'da özel bir üniversite yapay zeka teknoparkı açmayı planlıyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Karaboğa, yapay zeka çalışmaları konusunda şu anda ABD ve Çin'in yarıştığını, bu ülkeleri Hindistan ve Almanya'nın izlediğini, Brezilya'nın Türkiye'den önde olduğunu aktardı.

ERÜ'nün yapay zeka alanında yaptığı çalışmaları da değerlendiren Prof. Dr. Karaboğa, şöyle konuştu:

"2017 yılında dünyada yapay zeka konusunda en etkili yayınların çıktığı kurumlar sıralamasında ERÜ 82. sıradaydı. Türkiye'de ilk 100'de sadece ERÜ vardı. ERÜ'de yapay zeka konusunda kurumsal bir ortamın oluşması ve bu alanda çalışan insanların organize edilip altyapı imkanlarının sunulması gerekiyordu. Bu merkez de bunu sağladı. Yapay zeka konusunda gelişmiş insan ihtiyacının karşılanması için bu tarz merkezlere, enstitülere ihtiyaç var. Bu ihtiyaç için bizler bir adım atmış olduk. Hem insan kaynağımız var hem bilimsel yayın yapıyoruz, yani bilgi üretebiliyoruz. Bunu bir merkez çatısı altında yürütmek daha verimli hale getirecek. Yapay zekayla ekonomik katma değer üretecek ürünler ortaya çıkarmak gerekiyor. Yani bilimsel yayınlarla her şey bitmiyor. Memlekete faydalılık açısından baktığımızda kesinlikle ekonomik bir katkı sağlayacak hale dönüştürmek gerekiyor."

Prof. Dr. Karaboğa, yapay zeka bilimi sahasının genişliği dolayısıyla yönetim kurulunu farklı branşlardan araştırmacılarla oluşturduklarını kaydetti.

ERÜ'nün sağlık konusunda hem tecrübeli hem de donanımlı olduğuna dikkati çeken Karaboğa, "Sağlık alanında Erciyes Üniversitesi gelişmiş bir üniversite. Elimizdeki veriler çok fazla. ERÜ bünyesinde Genkök, Nanotekonoloji ve İlaç Araştırma merkezleri var. Bu alanların hepsiyle alakalı yapay zeka çalışmaları yapılabilir ve güzel şeyler üretilebilir." diye konuştu.

Yapay zekaya dayanan ürünler üretilecek

ABD ve Hollanda'dan bilim insanlarının, bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi değişkenlerden oluşan bilimsel etki endeksini kullanarak 22 ana bilim dalı ve 176 alt bilim dalında oluşturduğu ve Plos Biology isimli bilimsel dergide yayımlan en etkili bilim insanları listesinde 2 yıldır yer alan ERÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahriye Akay da merkezin en önemli hedeflerinin birinin de bu alandaki insan kaynağını tedarik etmek olduğunu dile getirdi.

Yapay zeka alanında öğrencileri ilerletecek dersler vereceklerini anlatan Akay, "Bu öğrencileri projelerle destekleyeceğiz. Üniversite, kamu ve sanayi iş birliğiyle yapay zekaya dayanan ürünler üretmeyi hedefliyoruz. Çok fazla yayın yapılıyor ancak uygulamaya dökülmediği sürece katma değer oluşmuyor." diye konuştu.

Yapay Zeka ve Büyük Veri Araştırma Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi Halil Ulutabanca da yapay zekanın en çok ilgilendiği alanın savunma ve sağlık olduğuna dikkati çekti.

Bu alanlarda dijital teknolojinin yoğun kullanıldığını vurgulayan Ulutabanca, şunları kaydetti:

"Bu alanlar hatanın en aza indirilmesi gereken alanlar. Gönderdiğiniz bir füzenin milimetrik olarak nasıl yerini bulması gerekiyorsa beyin cerrahisindeki bir ameliyatta da sıfır hatayla beyin içindeki çekirdeği bulup yerleştireceğim şeyi doğru yerleştirmem gerekiyor. Yapay zekanın kullanılmasının hedeflendiği en önemli alanlardan biri tanı kısmı, radyolojik görüntülemeler, biyokimyasal çalışmalar tarzında. Dünyada bunlar yeni, henüz emekleme aşamasında. Biz şu an yapay zekada dünyayla rekabet edebilir pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Bu merkezi kurmamızın amaçlarından biri de bu. Dünya bu işle uğraşıyor, bizim de onlarla aramızdaki makas çok açık değil."

ERÜ araştırma merkeziyle yapay zekada öncü olmayı hedefliyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu Spor
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler Magazin
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz Güncel
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 3. Sayfa
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor Magazin
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil Güncel
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
HDP, eşini hastanelik eden Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle soruşturma başlattı
HDP, eşini hastanelik eden Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle soruşturma başlattı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Son dakika: Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı kıldıracak, cami içinde 500 kişi yer alacak
Son dakika: Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı kıldıracak, cami içinde 500 kişi yer alacak
Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada mermiler havada uçuştu
Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada mermiler havada uçuştu
Son Dakika: MİT, PKK'nın Suriye'de zorla tuttuğu Moldovalı kadın ve 4 çocuğunu kurtardı
Son Dakika: MİT, PKK'nın Suriye'de zorla tuttuğu Moldovalı kadın ve 4 çocuğunu kurtardı
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
İspanya'da koronavirüs taşıyan 100 bine yakın vizon itlaf edilecek
İspanya'da koronavirüs taşıyan 100 bine yakın vizon itlaf edilecek
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
Sofiane Feghouli, alacakları için Galatasaray'a ihtarname gönderdi
Sofiane Feghouli, alacakları için Galatasaray'a ihtarname gönderdi
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Gurbetçi Türk, Sırbistan sınırında ekmek arasında 100 bin sterlin yakalattı
Gurbetçi Türk, Sırbistan sınırında ekmek arasında 100 bin sterlin yakalattı
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Hüseyin Filiz Süleyman Soylu Erol Katırcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Ozan Güven Tuvana Türkay Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Tbmm Adana Köpek İngiltere
Şu an buradasınız: ERÜ araştırma merkeziyle yapay zekada öncü olmayı hedefliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 12:32:16. #1.15#
title