ERÜ 5 yıl Süreyle 'Tam Akreditasyon' Almaya Hak Kazanan Üniversitelerden Birisi Oldu

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Türkiye'de yükseköğretim alanında ilk kez uygulanan 'Kurumsal Akreditasyon Programı' kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" almaya hak kazanan üniversitelerden birisi oldu.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Türkiye'de yükseköğretim alanında ilk kez uygulanan 'Kurumsal Akreditasyon Programı' kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" almaya hak kazanan üniversitelerden birisi oldu.

2020 yılında ilk kez uygulanmaya başlayan Kurumsal Akreditasyon Programı'na 60'a yakın üniversite başvurmuş, 11 üniversite (Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve TED Üniversitesi) değerlendirme sürecine dahil olmuştu. Bağımsız değerlendirme takımları tarafından kurumların iç değerlendirme raporu temel alınarak yürütülen değerlendirme programı sonrasında, 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü düzenlenen Yükseköğretim Kalite Kurulu Toplantısında Üniversitemize 5 yıl süreyle 'tam akreditasyon' verilmesi kararlaştırıldı. Üniversitelerin kalite güvencesi sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve idari süreçlerde değerlendirilmesini sağlayan Kurumsal Akreditasyon Programı ile Türkiye'deki üniversitelerin ulusal düzeydeki katkılarının ve dünyadaki görünürlüklerinin artırılmasını amaçlanıyor. YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, "Hedeflerinin üniversitelerdeki mezunların beklenen yeterliliklere sahip olması, kolay iş bulabilmesi ve üniversitelerin Ar-Ge'ye ve topluma katkı sağlaması olduğunu" dile getirerek YÖKAK'ın tüm çalışmalarını bu amaçla yürüttüğünü vurgulamaktadır. Konu ile ilgili yaptığı açıklamada ERÜ'nün 11 kurum arasından tam akreditasyon olma kararı onaylanan 5 üniversiteden biri olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, bu başarının Erciyes Üniversitesi'nin ne kadar kaliteli ve kurumsal bir yapıya sahip olduğunun göstergesi olduğunu söyledi.

Akreditasyon sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Çalış; "Aldığımız akreditasyon belgesi önümüzdeki günlerde tüm paydaşlarımızın katılımları ile üniversitemizde düzenlenecek bir törenle YÖKAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Muzaffer Elmas tarafından takdim edilecek. Akreditasyon süreci boyunca emeklerini esirgemeyen başta üniversitemiz kalite komisyonu üyelerine, akademik ve idari personelimiz ile tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı