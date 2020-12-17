ERÜ, 17 Aralık Şehitlerini Unutmadı
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ERÜ, 17 Aralık Şehitlerini Unutmadı

17.12.2020 12:18 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:21
ERÜ, 17 Aralık Şehitlerini Unutmadı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), 17 Aralık 2016 tarihinde kampüs yerleşkesi önündeki otobüs durağında, çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik hain bombalı terör saldırısında şehit olan 15 askeri andı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), 17 Aralık 2016 tarihinde kampüs yerleşkesi önündeki otobüs durağında, çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik hain bombalı terör saldırısında şehit olan 15 askeri andı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, Genel Sekreter Murat Yenisu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Kasım Özgen ve Venhar Çokkeçeci ile akademik ve idari personel, ellerinde Türk Bayrakları ile Sabancı Kültür Sitesi önünden saldırının gerçekleştiği durağa kadar yürüdü. Saldırının gerçekleştirildiği durakta şehitler için dua eden ERÜ Yönetimi, durağa şehitler için karanfil bıraktı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, burada yaptığı açıklamada "Hiç kimsenin cüreti, bu vatanı bölmeye ve ayırmaya cesaret edemez" dedi.

Rektör Çalış, sözlerine şöyle devam etti; "4 yıl önce hain ve menfur bir saldırı sonrasında 15 kahraman askerimiz burada şehit 54 askerimizde gazi oldu. Onlara bizler minnettarız. Şehitlerimizin kanı memleketimizin birer tapusudur. İç ve dış düşmanlarımız ve hainler şunu iyi bilsinler ki, 83 milyonun her bir vatan evladı birer askerdir ve birer şehit adayıdır. Hiç kimsenin cüreti bu vatanı bölmeye ve ayırmaya cesaret edemez. Erciyes Üniversitesi Rektörü olarak tüm mensuplarımız adına şunu belirtmek istiyorum. Şehitlerimizin kanı yerde kalmamış ve hiçbir zamanda yerde kalmayacaktır. Hiçbir vatan haini de asla bu vatana göz dikemez. Tüm mensuplarımız adına şehitlerimize rahmet, ailelerine sabr-ı cemil diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." - KAYSERİ

ERÜ, 17 Aralık Şehitlerini Unutmadı
ERÜ, 17 Aralık Şehitlerini Unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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