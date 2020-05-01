Ertuğrulgazi Türbesi Ramazan ayında boş kaldı
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Ertuğrulgazi Türbesi Ramazan ayında boş kaldı

Ertuğrulgazi Türbesi Ramazan ayında boş kaldı
01.05.2020 10:15 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:16

Osmanlı Devletini kurulduğu topraklar Söğütte bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi ve yerleşkesi Ramazan ayında boş kalarak, sessizliğe büründü.

Osmanlı Devletini kurulduğu topraklar Söğütte bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi ve yerleşkesi Ramazan ayında boş kalarak, sessizliğe büründü.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Kayı Boyu aşiretinin lideri Ertuğrul Gazi'nin Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan türbesi Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçiye kapatıldı. Günde yüzlerce Ramazan ayında ise binleri bulan ziyaretçi rakamlarına ulaşan Ertuğrul Gazi Türbesinin giriş kapısına, "Çin'in Vuhan şehrinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve dünya sağlık örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Korona virüs (Covit-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Ertuğrul Gazi Türbesinde tutulan saygı nöbeti geçici süreliğine durdurulmuş olup, türbemiz geçici olarak ziyarete kapatılmıştır hassasiyetiniz ve duyarlılığınızdan dolayı teşekkür eder sağlıklı günler dileriz" yazıldı.

Öte yandan, türbeye nadir gelenler sadece dışarıdan dua etme imkanı bulurken, türbenin ilk defa bu kadar sessiz ve ziyaretçisiz kaldığı belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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