"Ertuğrulgazi Caddesi'nde Yeni Bir Konsept Ortaya Konulacak"

Ertuğrulgazi Caddesi Mobilyacıları Derneği'nin gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, caddenin ulaşılabilirliğiyle ilgili konuların kısa vadede ortaya konulan projeler olduğunu ifade ederek "Orta ve uzun vadede fiziki dönüşümü ortaya koymak, yeni bir vizyon ve konsept ortaya koymak adına belirli hamleler yapacağız" dedi.

İnegöl Ertuğrulgazi Caddesi Mobilyacıları Derneği yönetimi, Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Dernek Başkanı Bahadır Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Aktaş'a destek ve katkıları için teşekkür edip gelecek planlarına ilişkin istişarelerde bulundu.

CADDENİN GELECEĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Ziyarette konuşan Ertuğrulgazi Caddesi Mobilyacıları Derneği Başkanı Bahadır Bayraktar, Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Ertuğrulgazi Caddesi'nin sorunlarının çözümüne ilişkin gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. Bayraktar, "İnegöl Ertuğrulgazi Caddesi Mobilyacıları Derneği olarak Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'a hem teşekkür etmek hem de istişare etmek üzere ziyarette bulunduk. Kendilerine bizleri kabul ettiği için teşekkür ederiz. Yaklaşık olarak ramazandan 1 ay önce yine burada derneğimizin kurulduğunu açıkladığımız gibi protokol ziyaretleri kapsamında geldiğimiz Başkanımız hemen caddemizle ilgili konulara ilgi alaka göstererek çalışmalarla ilgili talimatlarını vermişti. Bizler bugün hem kendisine yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdik hem de bundan sonra yapmayı düşündüğümüz çalışmalar, caddenin geleceği, Ertuğrulgazi Caddesi'nin markalaşması ve şehrimize katacağı değerler hakkında fikirlerini almak için Başkanımızı ziyaret ettik. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz" dedi.

FİZİKİ DEĞİŞİM BAŞLIYOR

Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Ertuğrulgazi Caddesi'nde fiziki değişim ve dönüşümle alakalı çalışmalar yapılacağını belirterek "Çok değerli mobilyacı arkadaşlarımıza, Ertuğrulgazi Caddesi'nin çok değerli dernek üyeleri ve esnaflarına hoş geldiniz dileklerimi iletmek istiyorum. Özellikle köprülü kavşak çalışmasından sonra geçici süreyle bir miktar etkileşim söz konusu oldu. Yapılan bu köprülü kavşağın olumsuz yansımaları olmaması adına Ertuğrulgazi Caddesi'nde bu manada belirli revizyonlar yapılması gerekiyordu. Sağ olsun arkadaşlarımız öncelikle bir dernek çatısı altında işi kurumsallaştırdılar. İnşallah yapacakları reklamasyon çalışmalarıyla, düzenlemelerle ve tabi ki kendi içlerindeki üye firmalar bazında bu işi sorgulamayla güzel şeyler ortaya koyarken, fiziki değişim ve dönüşümle alakalı da çalışmalar yapılacak" dedi.

YENİ BİR VİZYON VE KONSEPT

Ertuğrulgazi Caddesi'nde öncelikle ulaşılabilirlikle alakalı konuların kısa vadede halledildiğini hatırlatan Aktaş, "Şuanda yapılan çalışmalar kısa vadeli. Tabi Ertuğrulgazi Caddesini sadece caddeden ibaret görmemek lazım. O caddeye ulaşan tüm sokakları Ertuğrulgazi olarak düşünmek lazım. Dolayısıyla bu başarılı ve güzel örneğin yukarılara çıkarmalıyız. İnşallah kısa bir zaman içerisinde ekip arkadaşlarımızla bir araya gelip orada bu işe gönül veren arkadaşlarımızın fikirlerini alacağız. Tabi ki biraz daha orta ve uzun vadede fiziki dönüşümü ortaya koymak, yeni bir vizyon ve konsept ortaya koymak adına belirli hamleler yapacağız. Ben vakit ayırarak bu işlere ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum. Mobilya bizim her şeyimiz. Ekmeğimiz, aşımız… İnegöl'de mobilyacı olsun veya olmasın herkesin mobilyayı çok önemsediği ve değer verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla mobilyayla alakalı yapılan yatırımların hiç birinin karşılıksız kalmayacağını ve bu şehre maddi ve manevi olarak geri döneceğini çok net biliyoruz. Ben bu çalışmalarda emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyarette Ertuğrulgazi Caddesi Mobilyacıları Derneği Başkanı Bahadır Bayraktar, Başkan Aktaş'a üzerinde derneğin ismi ve logosunun da bulunduğu isimlik hediye etti.