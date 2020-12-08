Ertuğrul Sağlam: "Üst lige çıkacağımıza inancım tam"
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Ertuğrul Sağlam: "Üst lige çıkacağımıza inancım tam"

08.12.2020 22:27 | Son Güncelleme: 08.12.2020 22:40

- Ertuğrul Sağlam: "Üst lige çıkacağımıza inancım tam" Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 1-1 berabere kaldıkları Menemenspor maçının ardından yaptığı açıklamada, bir üst lige çıkacaklarına inandığını söyledi.

- Ertuğrul Sağlam: "Üst lige çıkacağımıza inancım tam"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 1-1 berabere kaldıkları Menemenspor maçının ardından yaptığı açıklamada, bir üst lige çıkacaklarına inandığını söyledi.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında evinde Menemenspor'u ağırlayan Samsunspor, mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, sezon sonu Süper Lig'e çıkacaklarını belirterek, önemli açıklamalarda bulundu.

2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Sağlam, "Kazanmamız gereken bir maçı 2 puan kaybederek tamamladık. Sonuç için üzgünüz. Maçın başında gol yedik. Sonrasında oyunu elimize alarak birçok pozisyon ürettik. Net pozisyonlardan yararlanamadık. Ofansif olarak çok üretkendik. Golü bulduktan sonra da baskımız devam etti ve pozisyonlar yakaladık. Verilmeyen penaltılar vardı. Maçın son saniyesine kadar skor üstünlüğü için mücadele ettik. Oyunun geneliyle alakalı memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. Sonuç bizi memnun etmedi ama oyun, mücadele, pozisyonlar ve üretkenlik güzel şeylerdi. Eksikliklerimiz var ama bugünkü karşılaşmadan memnunun. Bugünkü maçı bırakıp, Bursaspor maçına hazırlanacağız. Bu oyunu ve mücadeleyi hafta sonuna taşırsak, burada kaybettiğimiz 2 puanı oradan telafi edebiliriz" dedi.

"Üst lige çıkacağımıza inancım tam"

Sezon sonu Süper Lig'e çıkacaklarını vurgulayan başarılı teknik adam, şunları söyledi:

"Biz iyi yoldayız ve iyi gidiyoruz. Kaybettiğimiz puanları telafi edecek maçları mutlaka oynayacağız. Sonra da hedefimize ulaşacağız. Buna sonuna kadar inanıyorum. Bu yolculukta bugün de olduğu gibi karşımıza bazı olumsuzluklar çıkıyor. Şunu herkes bilsin ki biz her türlü olumsuzluğu, engeli bir şekilde ortadan kaldırmayı becereceğiz. Üst lige çıkacağız. Taraftarımız buna kesinlikle inansın. Ben inanıyorum. Onlar da inansın."

Ertuğrul Sağlam: 'Üst lige çıkacağımıza inancım tam'
Ertuğrul Sağlam: 'Üst lige çıkacağımıza inancım tam'
Ertuğrul Sağlam: 'Üst lige çıkacağımıza inancım tam'
Ertuğrul Sağlam: 'Üst lige çıkacağımıza inancım tam'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR

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