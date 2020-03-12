SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Ertuğrul Sağlam: Türk futboluna damga vurmak istiyoruz - Spor
Ertuğrul Sağlam, Samsunspor, Zonguldak, Futbol, Spor

Ertuğrul Sağlam: Türk futboluna damga vurmak istiyoruz

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, tüm maçları kazanarak Türk futboluna damga vurmak istediklerini söyledi.

12.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:32
Ertuğrul Sağlam: Türk futboluna damga vurmak istiyoruz

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, tüm maçları kazanarak Türk futboluna damga vurmak istediklerini söyledi.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Tüm maçları kazanarak Türk futbol tarihine damga vurmak istediklerini ifade eden Ertuğrul Sağlam, "Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş. maçının sonrasında bir güzellik daha ortaya çıktı. O da 10 maçlık Samsunspor tarihindeki üst üste kazanma rekorunun kırılmış olmasıydı. Bu da bizim için çok önem arz eden bir noktaydı. Bizim için en önemli motivasyon unsuru karşımızda bütün taraftarların, camianın ve Samsunspor'u seven beklentisi olan şampiyonluk duruyor. Önümüzde 10 puanlık bir avantaj var. Fakat daha iyi olmak, daha üste koyarak mücadele ortaya koymak, herhangi bir bu avantajların bizim motivasyonumuzun düşürmesine engel olmak için farklı unsurları da bizim devreye sokmamız gerekiyor demiştik. Bir tanesini elde ettik. Şimdi 13 maçlık bir Türkiye rekoru var. İnşallah öncelikle kendi taraftarımızın önünde oynayacağımız Zonguldak Kömürspor maçını kayıpsız geçip, daha sonra bütün maçlarımızı kazanarak hem şampiyonluğu elde etmek hem de devre boyunca bütün maçlarını kazanan bir takım olarak futbol tarihine bir şekilde damga vurmak hedefimiz olacaktır. Bunları ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Futbolcularımızda taraftarlarımızın ve camiamızın beklentilerinin farkında olarak sorumluluğun bilincinde olarak hareket ediyorlar ve sahaya çıkıp ellerinden geleni ortaya koyuyor. Maçları kazanarak hem bizleri hem taraftarı hem de camiayı mutlu ediyorlar" dedi."ZONGULDAK'I DA MAĞLUP EDEREK BİR ENGELİ DAHA KAYIPSIZ AŞMAK İSTİYORUZ"Hafta sonu oynayacakları Zonguldak Kömürspor maçı hakkında değerlendirmede bulunan Ertuğrul Sağlam, "Bu hafta sonu iyi bir takımla oynayacağız. Zonguldak bizim memleketimiz. Ben Zonguldak Ereğli'de doğup büyüdüm. Bizim için memleket takımına karşı oynamak farklı duyguları da beraberinde getiriyor. Fakat ortada bir gerçek var. Tüm takımlara saygımız var. Ona göre mücadelemizi veriyoruz ama bir gerçek var ki o da Samsunspor'un başarı. Bu hafta inşallah Zonguldak Kömürspor karşılaşmasına bu motivasyonla çıkıp güzel bir maç oynayarak bu maçı da kazanıp bir engeli daha kayıpsız aşmak istiyoruz" diye konuştu."KORONAVİRÜS KONUSUNDA DİKKATLİ OLMAK LAZIM"

Konuşmasının son bölümünde koronavirisüne dikkat çeken Ertuğrul Sağlam, "Ülkemiz çok sıkıntılı ve kritik bir süreçten geçiyor. İnşallah bu koronavirüs ile ilgili sıkıntılarımız artmaz ve en kısa süre içerisinde son bulur. Bizde ülke olarak normal hayatımıza ve düzenimize devam ederiz. Dikkatli olmak lazım, tedbirlerimizi hiç aksatmadan uygulamak lazım. Hiçbir galibiyet, hiçbir şampiyonluk herhangi bir insanın hayatından önemli değildir. Bu gerçekle de biz elimizden gelen her şeyi yapmakla mükellefiz. Bu sıkıntılardan inşallah etkilenmeden hafta sonu da taraftarımızın desteği ile güzel bir karşılaşma oynamak istiyoruz. Aldığımız haberlere göre taraftarlarımızın desteği de güzel bir seviyede. Bu hafta taraftar rekoru ile inşallah güzel bir maç oynamak istiyoruz. Maçın başlangıç düdüğünden bitiş düdüğüne kadar taraftarımızın desteği bizim için önemli" şeklinde konuştu.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Spor
Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Spor
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Koronavirüs nedeniyle okullar pazartesiden itibaren tatil edildi Spor
Koronavirüs nedeniyle okullar pazartesiden itibaren tatil edildi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Spor
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Ünlü Türk profesör duyurdu: Koronavirüsle ilgili yeni hastalık çıktı Spor
Ünlü Türk profesör duyurdu: Koronavirüsle ilgili yeni hastalık çıktı
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu Spor
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Cübbeli, koronavirüsten korunmak için okunacak duaları paylaştı: Parayla satana virüs bulaşsın
Cübbeli, koronavirüsten korunmak için okunacak duaları paylaştı: Parayla satana virüs bulaşsın
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
Son dakika: Reklam Kurulu, 25 yıl sonra ilk defa, koronavirüs fırsatçıları için toplanacak
Son dakika: Reklam Kurulu, 25 yıl sonra ilk defa, koronavirüs fırsatçıları için toplanacak
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
İnşaat işçisi olarak çalıştığı okulda 27 yıl sonra konferans verdi
İnşaat işçisi olarak çalıştığı okulda 27 yıl sonra konferans verdi
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
Kopenhag, Başakşehir'le oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu
Kopenhag, Başakşehir'le oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak
Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi
Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İtalya'da bir kişi bir metre çapındaki ahşap bir çemberle sokaklarda dolaştı
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İtalya'da bir kişi bir metre çapındaki ahşap bir çemberle sokaklarda...
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
AK Partili vekiller, Erdoğan'ın selamına isim koydu: Diriliş Ertuğrul selamı
AK Partili vekiller, Erdoğan'ın selamına isim koydu: Diriliş Ertuğrul selamı
Kandilli Rasathanesi'nde görevli deprem mühendisinden korkutan açıklama: İstanbul depreminden 6-7 milyon insan etkilenebilir
Kandilli Rasathanesi'nde görevli deprem mühendisinden korkutan açıklama: İstanbul depreminden 6-7 milyon insan...
Cristiano Ronaldo, Rugani'de koronavirüs görülmesi nedeniyle İtalya'ya bir süre daha dönmeyecek
Cristiano Ronaldo, Rugani'de koronavirüs görülmesi nedeniyle İtalya'ya bir süre daha dönmeyecek
Rusya, Suriye'deki en önemli hava üssü'nden 5 savaş uçağını geri çekti
Rusya, Suriye'deki en önemli hava üssü'nden 5 savaş uçağını geri çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Vladimir Putin Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Can Yaman Hülya Avşar Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Berkay Şahin Sergen Yalçın Malcolm Thomas Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Wuhan Polis Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: Ertuğrul Sağlam: Türk futboluna damga vurmak istiyoruz - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 20:02:26. #1.15#