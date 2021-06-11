Ertuğrul Sağlam: "Süper Lig dışındaki kulüplerde görev yapmayı düşünmüyorum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ertuğrul Sağlam: "Süper Lig dışındaki kulüplerde görev yapmayı düşünmüyorum"

Ertuğrul Sağlam: 'Süper Lig dışındaki kulüplerde görev yapmayı düşünmüyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başarılı Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Türkiye'de sadece Samsunspor için bir defaya mahsus değiştirdiği kararın arkasında olduğunu ve Türkiye'de Süper Lig dışındaki kulüplerde görev yapmayı kesinlikle düşünmediğini söyledi.

Başarılı Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Türkiye'de sadece Samsunspor için bir defaya mahsus değiştirdiği kararın arkasında olduğunu ve Türkiye'de Süper Lig dışındaki kulüplerde görev yapmayı kesinlikle düşünmediğini söyledi.

Kariyerinde ilk kez 2. Lig'de Samsunspor'un başında teknik direktörlük yapan Ertuğrul Sağlam, sezonun ilk 10 haftasından sonra geldiği ligde Samsunspor'u TFF 1. Lig'e taşımıştı. Yine ilk kez takım çalıştırdığı TFF 1. Lig'de geçen sezon Adana Demirspor ve Giresunspor ile aynı puanı kazanmasına rağmen 3'lü averaj ile Süper Lig'e çıkamayan kırmızı-beyazlılar ile yollarını ayıran Ertuğrul Sağlam, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Süper Lig dışındaki takımlarla çalışmayı düşünmediğini kesin bir dille ifade etti.

"Kariyerimde sadece Samsunspor için bir defaya mahsus değiştirdiğim, Süper Lig harici takım çalıştırmak"

Sadece Samsunspor için alt liglerde çalışmayı kabul ettiğinin altını çizen Sağlam, "Son günlerde bazı yayın organlarında da yer alan çok değerli kulüplerimizin tekliflerine ve ilgilerine çok teşekkür ediyorum. Bununla beraber 15 yıllık teknik adamlık kariyerimde sadece Samsunspor için bir defaya mahsus değiştirdiğim kararımın arkasında olduğumu belirterek, ülkemizde Süper Lig dışındaki kulüplerimizde görev yapmayı kesinlikle düşünmediğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile Euro 2020'de mücadele edecek A Milli Takım teknik heyet ve oyuncularımıza da başarılar diliyorum" dedi.

Ertuğrul Sağlam 15 yıllık teknik direktörlük deneyiminde sadece Samsunspor'un başında alt liglerde takım çalıştırmıştı.

(Erdi Demür/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 6 bin 408 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 408 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.
Kısmi güneş tutulması başladı
Kısmi güneş tutulması başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Veysel Eroğlu Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hasibe Eren Selçuk Balcı Funda Eryiğit Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ertuğrul Sağlam: "Süper Lig dışındaki kulüplerde görev yapmayı düşünmüyorum" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 09:54:23. #1.14#

title