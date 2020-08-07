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Ertuğrul Sağlam: "Samsunspor'u hak ettiği Süper Lig'e taşıyacağız"

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "İnşallah önümüzdeki sene şampiyonluğun en büyük adayı olarak bu köklü ve şanlı camiayı ait olduğu Süper Lig'e, hak ettiği yere taşıyacağız." dedi.

Ertuğrul Sağlam:
07.08.2020 19:07 | Son Güncelleme: 07.08.2020 20:04

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "İnşallah önümüzdeki sene şampiyonluğun en büyük adayı olarak bu köklü ve şanlı camiayı ait olduğu Süper Lig'e, hak ettiği yere taşıyacağız." dedi.

Samsun ekibi, Bolu'daki ikinci etap kamp çalışmalarına devam ediyor.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, takımın akşam antrenmanı öncesinde gazetecilere açıklamada bulundu.

İlk etap kamplarının çok güzel geçtiğini ve Kurban Bayramı'nın hemen sonrasında yeniden kampa girdiklerini anımsatan Sağlam, yine yoğun bir şekilde ve biraz daha tempoyu arttırarak çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Sağlam, birkaç gün içerisinde yeni transferlerin de aralarına katılması ile ikinci bölüm çalışmalarını tamamlayacaklarını anlatarak, "Kampın son bölümüne doğru 2 hazırlık maçımız var. Onları da 15'inde Kocaelispor ile oynayacağız 18'inde bir hazırlık maçı organizasyonumuzda daha var. Onda da bir iki takımla görüşmelerimiz devam ediyor. Onları da oynayıp yine 3 günlük izinden sonra 22 Ağustos'ta Samsun'da yenilenen çok modern hale gelen kendi tesislerimizde çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Samsunspor taraftarlarının kendilerini merakla takip ettiğini de belirten Sağlam, "Taraftarlarımızın, transfer konusunda beklentileri var. Kimsenin endişesi olmasın. Samsunspor'u yıllardır hayalini kurduğumuz Süper Lig'e taşıyacak kadroyu oluşturacağız. İnşallah önümüzdeki sene şampiyonluğun en büyük adayı olarak bu köklü ve şanlı camiayı ait olduğu Süper Lig'e, hak ettiği yere taşıyacağız. bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çalışmalarımız bu yönde ve bu doğrultuda devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sağlam, daha önce de açıkladığı gibi 1. Lig'e çıktıkları takıma 7-8 takviye yaparak yollarına devam edeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geçen seneki bizi şampiyon yapan kadromuzu zaten koruduk. İşimize yarayacak herhangi bir oyuncu kadrodan ayrılmadı. Yola devam etmeyeceğimiz arkadaşlarımızla da zaten bu işin gereği olarak ayrıldı. O yüzden 7-8 takviye yapacağız. Süper Lig 21 takımla ama bizim ligimiz 18 takımla oynayacak. Tabii ki Kayserispor, Malatyaspor ve Ankaragücü gibi 3 köklü camianın bizim rakibimiz olmaması bizim için kağıt üzerinde bir avantaj gibi görünüyor. Ama futbolun şöyle bir kuralı var. Maçlar kağıt üzerinde kazanılmıyor. Oynanmadan kazanılmıyor. Konsantrasyonumuzu bozmadan, tüm enerjimizle, çok ciddi bir şekilde bu sezona başlayacağız. Aynı ciddiyetle devam edip inşallah yolun sonunda da şampiyonluğa ulaşacağız."

Antrenman

Samsun ekibi, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

İdmana ısınma hareketleri ile başlayan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra koşu yaptı.

Samsunsporlu futbolcular antrenmanı dokuzar kişilik 3 grup halinde pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla tamamladı.

Kaynak: AA

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